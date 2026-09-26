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Росіяни завдали 978 ударів по Запорізькій області: дві жінки загинули, семеро людей поранені

Пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та авто.

Росіяни завдали 978 ударів по Запорізькій області: дві жінки загинули, семеро людей поранені
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські війська завдали 978 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинули дві жінки, ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Загалом окупанти здійснили по населених пунктах Запорізької області 20 авіаційних ударів, 749 атак БпЛА, переважно FPV-дронами. Ще 7 обстрілів із РСЗВ та 202 артилерійські удари.

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Під ворожим вогнем перебували Запоріжжя та населені пункти Запорізького району, а також прифронтові громади області.

Внаслідок атак загинули дві жінки, ще семеро людей поранені.

За добу до поліції та інших служб надійшло 86 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

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