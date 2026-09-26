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У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони Ільського НПЗ на Кубані

На території НПЗ фіксують пожежу.

У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони Ільського НПЗ на Кубані
Ільський НПЗ
Фото: Exilenova+

У ніч проти 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства зафіксували пожежу.

Ураження НПЗ підтвердили у Генштабі ЗСУ. 

До операції були залучені оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем та 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" разом з іншими складовими Сил оборони.

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"Це вже не перше ураження підприємства в межах системної роботи по російській нафтопереробці. Відстань до цілі – близько 400 км", – зазначають у Силах безпілотних систем.

Ільський НПЗ є одним із великих нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, виробляючи бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти.

Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил. 

"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", – додають у Генштабі.

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