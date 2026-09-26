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ГУР: операція "Барель" у тилу Росії завдала РФ понад $10 мільйонів збитків

Знищено понад 10 тисяч тонн нафтової сировини.

ГУР: операція "Барель" у тилу Росії завдала РФ понад $10 мільйонів збитків
Фото: стопкадр з відео ГУР МОУ

Рух спротиву "Свобода Росії" провів масштабну операцію "Барель" у тилу РФ, під час якої було знищено понад 10 тисяч тонн нафтової сировини. Матеріальні збитки перевищили $10 мільйонів. 

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, операція була спрямована на виявлення способів, за допомогою яких Росія намагається компенсувати втрати після ураження українськими Силами оборони об'єктів нафтопереробної та портової інфраструктури.

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"Під час операції "Барель" підпіллю Легіону "Свобода Росії" вдалося встановити, як держава-агресор намагається компенсувати втрати, яких зазнала внаслідок ураження Силами оборони України об’єктів нафтопереробної та портової інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Через скорочення доступних резервуарних потужностей росіяни почали використовувати альтернативні способи зберігання та транспортування нафти. Зокрема, сировину почали переміщувати залізницею у вагонах-цистернах територією РФ.

Операції передувала тривала підготовка та комплексна робота підпілля. Йдеться про проникнення у відповідні структури противника, здобуття засекречених відомостей, їх подальший аналіз і встановлення вразливих місць російської логістики.

Наступним етапом стала підготовка безпосередніх заходів впливу на визначені об’єкти – проникнення на територію з посиленим режимом охорони та підрив десятків вагонів-цистерн.

За даними української розвідки, внаслідок операції було знищено понад 10 тисяч тонн нафтової сировини, яку планували використовувати для забезпечення функціонування воєнної економіки РФ. 

Також було порушено роботу окремих елементів залізничної логістики, задіяних для транспортування стратегічних ресурсів і військових вантажів.

"Барель" продемонструвала: навіть на власній території держава-агресор не може гарантувати безпеку своїм логістичним маршрутам. Попри складність і високий рівень ризику, рух спротиву "Свобода Росії" продовжує діяти в тилу противника та завдавати ударів по його ресурсах і логістичних можливостях", – додають в ГУР МО.

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