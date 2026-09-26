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Росіяни за добу 40 разів обстріляли Сумщину: є загиблий і поранені

Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Росіяни за добу 40 разів обстріляли Сумщину: є загиблий і поранені
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських обстрілів Сумської області протягом доби загинув 69-річний чоловік, ще 15 людей отримали поранення та травми.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Зранку 25 до ранку 26 вересня 2026 року російські війська здійснили 40 обстрілів по 18 населених пунктах у 12 громадах області. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

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У Шалигинській громаді внаслідок удару російського дрона загинув 69-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіабомбами постраждали жінки віком від 47 до 74 років, 12-річна дівчина, півторамісячна дівчинка, 86-річний чоловік та 15-річний хлопець. Ще дві жінки віком 48 і 45 років також постраждали. Крім того, після удару російського БпЛА поранень зазнала 14-річна дівчина.

У Середино-Будській громаді російський дрон поранив 75-річного чоловіка.

Також до медиків звернулися 35-річний чоловік, який травмувався через удар КАБ 23 вересня, та 56-річний чоловік, який зазнав травм унаслідок влучання російського дрона 24 вересня.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджені або зруйновані цивільна інфраструктура, приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, нежитлові та господарські споруди. Зокрема, руйнування зафіксували у Сумській, Середино-Будській, Глухівській, Зноб-Новгородській, Чернеччинській та Есманьській громадах.

Повітряна тривога на Сумщині протягом доби сумарно тривала 22 години 4 хвилини.

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