Уночі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини

Є пошкодження. Без постраждалих.

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Вночі 26 вересня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На півдні області пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства", – ідеться у повідомленні.

Фото: Одеська ОВА

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені всі необхідні служби.