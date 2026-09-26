Уночі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини

Вночі 26 вересня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Зафіксовані пошкодження.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На півдні області пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства", – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені всі необхідні служби.
- Уночі та вранці росіяни знову атакували Київ. Відомо про чотирьох постраждалих. Пошкодження та пожежі зафіксовані у чотирьох районах Києва.