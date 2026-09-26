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На Харківщині упродовж доби через атаки РФ постраждали шестеро людей

Під обстрілами РФ опинилися Харків і 11 населених пунктів області.  

На Харківщині упродовж доби через атаки РФ постраждали шестеро людей
наслідки атаки РФ
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранень зазнали чоловіки віком 44 та 53 роки, а також жінки 37 і 48 років. У Золочеві постраждав 27-річний чоловік, ще одна 20-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

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Російські війська атакували БпЛА Салтівський та Київський райони Харкова.

Для ударів по області ворог застосував дві ракети, одну керовану авіабомбу, один боєприпас із РСЗВ, три БпЛА типу "Герань-2", шість FPV-дронів та 144 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені багатоквартирний будинок, будівля навчально-наукового інституту, заклад вищої освіти та два автомобілі.

Пошкодження також зафіксували у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Серед пошкоджених об’єктів – приватні й багатоквартирні будинки, магазини, складські приміщення, автомобілі, автомайстерня та електромережі.

Окремо в ОВА повідомили, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 190 людей.

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