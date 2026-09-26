Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль біля кордону з Україною

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У ніч проти 26 вересня Румунія підняла в повітря два винищувачі F-18 через повітряну ціль, зафіксовану поблизу кордону з Україною.

Про це повідомило Міноборони Румунії у мережі X.

Румунська система РЛС виявила повітряну ціль, яка пролітала поблизу Вилкового Одеської області, неподалік румунського кордону.

Після виявлення цілі жителям північної частини повіту Тулча надіслали попередження про можливу загрозу. Для спостереження за ситуацією румунські військові підняли два винищувачі F-18.

Повітряну тривогу на території Румунії скасували о 01:30. Вторгнення у повітряний простір Румунії не фіксували.