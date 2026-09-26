Голова Президентської керівної ради Ємену закликав до загальної мобілізації у країні

Метою мобілізації є “відновлення державних інституцій і поширення суверенітету на всю територію країни”, зокрема й на столицю Ємену – Сану, яка перебуває під контролем хуситів із 2014 року.

Голова Президентської керівної ради Ємену (її підтримує Саудівська Аравія) Рашад аль-Алімі закликав до загальної мобілізації в охопленій війною країні.

Про це повідомляє DW.

“Я закликаю синів нашого великого народу долучитися до загальної та національної мобілізації, згуртуватися навколо своїх збройних сил і сил безпеки”, – заявив у телевізійному зверненні аль-Алімі.

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Він також є Верховним головнокомандувачем збройних сил Ємену.

Унаслідок стрімкого наступу хусити захопили контроль над усім узбережжям Ємену в Червоному морі, що дозволяє їм повністю контролювати стратегічно важливу Баб-ель-Мандебську протоку. Це викликало в усьому світі побоювання щодо безпеки судноплавства через цей вузький морський шлях.

У своєму зверненні аль-Алімі також зазначив, що метою мобілізації є “відновлення державних інституцій і поширення суверенітету на всю територію країни”, зокрема й на столицю Ємену – Сану, яка перебуває під контролем хуситів із 2014 року.

Він додав, що кожен, хто перейде на бік уряду, залишивши лави хуситів, отримає помилування в межах майбутньої амністії.

Аль-Алімі звернувся до жителів підконтрольних хуситам районів із закликом захистити своїх дітей і не відправляти їх воювати на боці хуситів.

Боротьба з хуситами триває більше 10 років

Хусити вже понад десять років ведуть боротьбу з урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Хоча перемир’я 2022 року фактично заморозило конфлікт, останнім часом бойові дії знову активізувалися на тлі ширшого протистояння за участю Ірану.

Протягом останніх тижнів хусити посилили ракетні атаки та удари безпілотниками по сусідній Саудівській Аравії. Вони оголосили морську блокаду й атакували саудівські об’єкти, намагаючись заблокувати експорт нафти з цієї країни.

Хусити звинувачують королівство в блокаді підконтрольних їм районів Ємену. Цими вихідними вони вперше за багато років завдали удару по Ер-Ріяду, що свідчить про значну ескалацію конфлікту.