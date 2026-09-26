У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСвіт

Група сенаторів з обох партій вимагає від Трампа скасування запрошення Путіна на саміт G20

Законотворці обурені рішенням адміністрації глави держави.

Група сенаторів з обох партій вимагає від Трампа скасування запрошення Путіна на саміт G20
Фото: EPA/UPG

У Сенаті США група із семи представників Республіканської партії та семи демократів оприлюднила відкритого листа з вимогою до адміністрації Дональда Трампа скасувати запрошення воєнного злочинця Путіна на саміт "Великої двадцятки" у Маямі.

Як пише The Washington Post, сенатори називають російського диктатора "особисто відповідальним за розв'язання агресивної війни проти України", а також вказують на "серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щоденно здійснює атаки на українські цивільні об'єкти". 

Підписанти нагадали, що Путін, так само як міністр фінансів Силуанов та інші члени російської делегації, перебувають під санкціями через загрозу національній безпеці США. Законотворці вважають, що у Путіна "не буде стимулу погоджуватися на припинення війни в Україні, якщо він не перебуватиме в міжнародній ізоляції".

Автором листа від республіканців став сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, який очолює комітет зі збройних сил. Від демократів до створення звернення долучилась сенаторка Джанн Шаїн з Нью-Гемпшира, що працює в комітеті із закордонних справ. Документ також підписали по шестеро їхніх однопартійців. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies