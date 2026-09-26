Група сенаторів з обох партій вимагає від Трампа скасування запрошення Путіна на саміт G20

У Сенаті США група із семи представників Республіканської партії та семи демократів оприлюднила відкритого листа з вимогою до адміністрації Дональда Трампа скасувати запрошення воєнного злочинця Путіна на саміт "Великої двадцятки" у Маямі.

Як пише The Washington Post, сенатори називають російського диктатора "особисто відповідальним за розв'язання агресивної війни проти України", а також вказують на "серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щоденно здійснює атаки на українські цивільні об'єкти".

Підписанти нагадали, що Путін, так само як міністр фінансів Силуанов та інші члени російської делегації, перебувають під санкціями через загрозу національній безпеці США. Законотворці вважають, що у Путіна "не буде стимулу погоджуватися на припинення війни в Україні, якщо він не перебуватиме в міжнародній ізоляції".

Автором листа від республіканців став сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, який очолює комітет зі збройних сил. Від демократів до створення звернення долучилась сенаторка Джанн Шаїн з Нью-Гемпшира, що працює в комітеті із закордонних справ. Документ також підписали по шестеро їхніх однопартійців.