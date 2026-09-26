Російська армія влучила на Полтавщині у приватне підприємство (оновлено)

Російська армія атакувала сьогодні Полтавську область безпілотниками.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Вночі у Миргородському районі ворожий дрон влучив по території приватного промислового підприємства.
Пізніше стало відомо, що у Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Внаслідок падіння загорілася суха рослинність.
Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю адмінбудівлі одного з підприємств.
Попередньо, люди не постраждали.
- Російська армія била по Полтавській області безпілотниками і вчора. У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури. ще чотири дрони впали в області на відкритій місцевості.