Російська армія влучила на Полтавщині у приватне підприємство (оновлено)

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Російська армія атакувала сьогодні Полтавську область безпілотниками.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вночі у Миргородському районі ворожий дрон влучив по території приватного промислового підприємства.

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Пізніше стало відомо, що у Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Внаслідок падіння загорілася суха рослинність.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю адмінбудівлі одного з підприємств.

Попередньо, люди не постраждали.