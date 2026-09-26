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Російська армія влучила на Полтавщині у приватне підприємство (оновлено)

Окупанти били по області безпілотинками.

Російська армія влучила на Полтавщині у приватне підприємство (оновлено)
Наслідки обстрілу росіянами Полтавської області

Російська армія атакувала сьогодні Полтавську область безпілотниками.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вночі у Миргородському районі ворожий дрон влучив по території приватного промислового підприємства. 

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Пізніше стало відомо, що у Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Внаслідок падіння загорілася суха рослинність.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю адмінбудівлі одного з підприємств.

Попередньо, люди не постраждали.

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