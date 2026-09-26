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Президент Зеленський закликає партнерів посилити тиск на РФ після нічних обстрілів

За ніч через російські атаки в Україні постраждали 14 людей, двоє загинули

Президент Зеленський закликає партнерів посилити тиск на РФ після нічних обстрілів
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів відповісти на щоденні обстріли РФ по Україні посиленням санкційного тиску.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Тільки за цю ніч від російських атак 14 людей отримали поранення. Багато було ударів по житлових будинках – у Києві, Запоріжжі, на Одещині, Сумщині, Харківщині. На жаль, двоє людей загинуло у Запоріжжі. Мої співчуття рідним та близьким", – сказав Зеленський.

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Також є руйнування цивільної інфраструктури: дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині, університет у Харкові, енергетика на Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині.

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"Важливо, щоб партнери не забували, що російська ескалація відбувається кожного дня. Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі", – заявив президент.

Він окремо звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом застосувати передбачені американським законодавством санкційні заходи щодо Росії та тих, хто фінансово підтримує її війну.

"Ми просимо Президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово", – наголосив Зеленський.

Також президент закликав керівництво Євросоюзу запровадити нові санкції проти РФ.

"Ми просимо президентів Антоніу Кошту та Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції", – наголосив президент.

Крім того, глава держави закликав міжнародних лідерів не послаблювати вже запроваджені обмеження проти російських олігархів та зберігати торговельні обмеження щодо РФ.

"Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну", – заявив глава держави.

За словами Зеленського, саме спільний тиск міжнародної спільноти має сприяти припиненню війни.

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