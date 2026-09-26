Українські військові цієї ночі завдали нових далекобійних ударів по Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї, підприємстві у Ростовській області, яке постачає компоненти для російського озброєння та ворожому ЗРК "Панцир-С2".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодня відповідаємо агресору на його терор проти наших людей і нашої країни. Є нові результати далекобійних відповідей від наших воїнів", – зазначив глава держави.

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Президент підтвердив ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї.

"Також у Ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила: уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс “Панцир-С2”", – повідомив президент.

Глава держави також заявив про ураження логістичних об’єктів, які використовуються для забезпечення війни Росії проти України.

"Були застосування наших санкцій і по логістичних обʼєктах, що працюють на цю війну. Є результати в Чорному морі", – сказав Зеленський.

Президент подякував українським військовим за проведені операції: "Вдячний усім, хто відповідає Росії на удари по наших людях та переносить цю війну туди, звідки вона прийшла.