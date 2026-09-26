У ЦПД заявили про зупинку двох російських НПЗ після атак дронів

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Пермський та Новошахтинський нафтопереробні заводи в Росії зупинили роботу після атак Сил оборони України.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"НПЗ в Пермі та Новошахтинську зупинили роботу внаслідок атак СОУ. Приліт по Ільському НПЗ. Системна робота триває", – написав він.

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Коваленко також заявив, що російська влада болісно реагує на удари по об’єктах на території РФ.

"Судячи з хаотичності дій росіян, а також нервозності і маніакального блиску в очах путіна – їм це дуже не ок", – зазначив очільник ЦПД.

Він наголосив, що Україна, європейські країни та США вже намагалися вести діалог із російським керівництвом, однак, на його думку, це не змінило позиції Кремля.

"Але повторю: єдиний метод діалогу з цими неадекватними тваринами – удари по РФ", – написав Коваленко.

За його словами, удари по російській території можуть посилювати втому від війни в російському суспільстві та створювати економічні труднощі для РФ.

"Відсутність ударів по РФ лише наближатиме його мету. Удари ж по РФ створюють цілком логічну втому від війни в російському суспільстві, економічні труднощі в Росії", – заявив Коваленко.

На його думку, російська влада змушена зважати на суспільні настрої, оскільки Кремль регулярно проводить соціологічні дослідження.

"Тому тільки удари, удари і ще раз удари аж до моменту, коли РФ буде готова на припинення вогню", – підсумував очільник ЦПД.