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Сили оборони уразили "Нептунами", "Паляницею" та "Рутою" російський "Азовський оптико-механічний завод"

Під час атаки застосовано українські крилаті ракети "Нептун", а також реактивні ракети-дрони "Рута", "Паляниця" і "Барс".

Сили оборони уразили "Нептунами", "Паляницею" та "Рутою" російський "Азовський оптико-механічний завод"
Фото: Exilenova+

СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразила низку важливих об’єктів на території Росії, які працюють на забезпечення війни проти України.

Ураження також підтвердив Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Азові Ростовської області рф уразили потужності Азовського оптико-механічного заводу. Зафіксовано пожежу на території ливарного цеху та пошкодження обладнання в п'яти виробничих будівлях", – ідеться у повідомленні.

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Як додають у Службі безпеки України, у результаті ураження пошкоджено об’єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех і цех із виготовлення друкованих плат

Під час атаки по обʼєкту Сили оборони застосували українські крилаті ракети "Нептун", а також реактивні ракети-дрони "Рута", "Паляниця" та "Барс". 

Азовський оптико-механічний завод є одним із ключових оптико-електронних майданчиків російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння". 

Завод виробляє радіолокаційні та інфрачервоні головки самонаведення для керованих ракет, тепловізійні прилади та електронні системи для високоточної артилерії.

Напередодні президент Зеленський заявив, що Сили оборони вдарили по підприємстві у Ростовській області, яке постачає компоненти для російського озброєння.

Підприємство задіяне у виробництві продукції для потреб збройних сил РФ, кажуть у Генштабі і додають: "Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації".

Також в Азові зафіксовано влучання у залізничні цистерни з пально-мастильними матеріалами.

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