Сьогодні, 26 вересня, російська армія атакувала село Лебʼяже на Харківщині. Постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог наніс ракетний удар по с. Леб'яже, Чугуївського району. Четверо людей отримали поранення. Серед постраждалих дві дитини 5 та 12 років, які зазнали гострої реакції на стрес», – розповів він.

Пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 авто.

Всім постраждалим допомагають. Екстрені служби працюють на місці атаки.