Стефанчук спростував чутки про нібито переїзд Верховної Ради до Львова

Спікер наголосив, що Рада працювала у Києві від першого дня повномасштабної війни і продовжуватиме працювати, "доки це буде можливо".

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував чутки про можливе перенесення роботи парламенту до Львова.

Про це він заявив на брифінгу, передає Укрінформ.

"У чому проблема нашого інформаційного суспільства? Це питання інформаційної гігієни. Коли будь-яка річ, яка не має жодного підтвердження, максимально тиражується в Україні і сприймається на хвилі якогось хейту", – сказав Стефанчук.

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Він наголосив, що Рада працювала у Києві від першого дня повномасштабної війни і продовжуватиме працювати, доки це буде можливо.

"Український парламент працював із першого дня війни і допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка. І давайте поставимо всі крапки над “і” для того, щоб ми не ширили ніякі міфи", – сказав Стефанчук.

За його словами, парламент також має бути готовим працювати під час повітряних тривог безпосередньо в укритті.

"Ми повинні зробити все для того, щоб за цією адресою ми змогли не просто під час атак чи повітряних тривог спускатися в укриття, як це робить все населення України, а в укритті працювати", – зазначив в спікер.

Він додав, що Рада створила необхідні умови для роботи депутатів в укритті, зокрема - забезпечила можливість голосування.

Чутки про можливе перенесення роботи парламенту з Києва з'явилися після заяви народного депутата Микити Потураєва. 19 серпня в ефірі Radio NV він розповів, що через регулярні повітряні тривоги в столиці повноцінна робота Ради стає складнішою. За його словами, серед можливих варіантів розглядали й тимчасовий переїзд парламенту до іншого, більш захищеного об'єкта.

Пізніше Стефанчук спростував чутки про те, що парламент планує переносити свою роботу в інше місце.

1 вересня він також повідомив, що апарат Верховної Ради підготував приміщення та розробив альтернативний спосіб для голосування народних депутатів для роботи під час тривалих повітряних тривог. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Рада у смартфоні. Як нардепи будуть голосувати з укриття".