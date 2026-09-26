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FAZ: Глава МЗС Німеччини закликав Лаврова відмовитися від ескалації щодо країн НАТО

Це була перша зустріч глав дипвідомств від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

FAZ: Глава МЗС Німеччини закликав Лаврова відмовитися від ескалації щодо країн НАТО
Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі у Нью-Йорку закликав главу МЗС Росії Сергія Лаврова відмовитися від шляху ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зустріч відбулася на полях Генеральної дебатів ООН і тривала близько 20 хвилин. За даними російського МЗС, про переговори начебто попросила німецька сторона. Це була перша зустріч глав зовнішньополітичних відомств Німеччини та Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Як повідомили представники делегації, Вадефуль заявив Лаврову, що випадки на кшталт спроби нападу в Лейпцигу та інші гібридні атаки не змінять рішучості Німеччини підтримувати Україну. 

Водночас, за його словами, такі дії ще більше погіршують і без того серйозно пошкоджені двосторонні відносини Берліна і Москви. Вадефуль наголосив, що нинішній стан відносин не відповідає інтересам Німеччини, а можливість повернення до конструктивного діалогу з Росією залишається. Для цього необхідно припинити війну РФ проти України. 

Водночас німецький міністр заявив, що наразі не бачить з російського боку щирої готовності до такого врегулювання.

  • Раніше цього тижня Лавров також зустрічався з держсекретарем США Марко Рубіо. Під час цієї зустрічі Рубіо повідомив, що президент США Дональд Трамп запросив російського лідера Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі.
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