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Заступник голови КНР: Китай продовжить сприяти політичному врегулюванню війни РФ проти України

В Пекіні вважають, що війну можна врегулювати через діалог та переговори.

Заступник голови КНР: Китай продовжить сприяти політичному врегулюванню війни РФ проти України
Хань Чжен
Фото: South China Morning Post

Китай має намір і надалі відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання російсько-українського конфлікту через діалог і переговори.

Про це заявив заступник голови КНР Хань Чжен під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, пише Укрінформ.

За словами китайського посадовця, орієнтирами для Пекіна залишаються чотири принципи щодо України, сформульовані головою КНР Сі Цзіньпіном. Вони передбачають пріоритет миру та стабільності, деескалацію ситуації, відмову від подальшого загострення протистояння та створення умов для діалогу.

Ці принципи, наголосив Хань Чжен, є основою для подальшої конструктивної ролі Китаю у пошуку політичного врегулювання війни.

Що передувало?

Американський президент Дональд Трамп та комуністичний лідер Китаю Сі Цзінпін 25 вересня провели двосторонні перемовини під час візиту голови КНР до США.

Як пише The Washington Post, однією з тем зустрічі стала Україна. Щоправда її було включено до загального блоку "глобальних та регіональних питань", куди потрапили також конфлікт на Близькому Сході і напруженість між КНДР і Південною Кореєю. Жодних деталей розголошено не було.

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