​Міноборони Польщі: Варшава пропонує платити $15 000 на рік за кожного військового США, дислокованого на її території

Польща пропонує платити $15 000 на рік за кожного американського військовослужбовця, дислокованого на її території, а також покривати витрати на інфраструктуру.

Про це розповів у інтервʼю «Радіо свобода» заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, переговори з Пентагоном нині зосереджені на тому, як реалізувати цей план, зокрема на питаннях чисельності військ, їхніх спроможностей та можливого розташування бази.

Він відмовився повідомити, які саме американські підрозділи можуть бути розгорнуті і де саме, але розкрив нові деталі пропозиції Польщі Вашингтону.

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«Ми покриємо витрати на інфраструктуру. Ми також покриваємо витрати на кожного американського військовослужбовця, дислокованого в Польщі,ьщі, – $15 000 на рік», – сказав посадовець.

На запитання, хто оплачуватиме ці витрати, Залевський відповів, що «це оплачують польські платники податків».

Залевський зазначив, що деталі будь-якого постійного розгортання ще обговорюються в контексті ширшого перегляду Вашингтоном своєї військової присутності в Європі. За його словами, напад на Польщу створив би ризик прямого зіткнення російських сил з американськими військовослужбовцями. Він також заявив, що постійну присутність США не слід сприймати просто як жест Вашингтона на користь Варшави.

Президент США Дональд Трамп 17 вересня заявив, що переговори щодо створення бази армії США в Польщі просуваються і що її місце розташування може бути оголошене найближчим часом. Президент Польщі Кароль Навроцький також виступає за створення постійної американської бази. Він запропонував назвати її "Форт Трамп"і заявляв, що хотів би завершити будівництво до завершення президентського терміну Трампа у 2029 році.

Наразі США вже мають у Польщі тисячі військовослужбовців, переважно на ротаційній основі, а сама країна стала важливим центром операцій НАТО на східному фланзі Альянсу.

Для Варшави значення постійної бази виходить за межі самої кількості розміщених там військовослужбовців.

Польща стрімко розширила свої збройні сили та значно збільшила закупівлі американських систем озброєння. Дві країни також поглибили енергетичне співробітництво, зокрема співпрацюють з американськими компаніями щодо будівництва першої польської атомної електростанції.

Останніми роками Польща різко збільшила оборонні видатки та стала однією з країн НАТО з найбільшими військовими витратами відносно розміру її економіки.