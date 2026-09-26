У Німеччині агентів ГРУ підозрюють в організації підпалу офісів оборонних компаній у Мюнхені

Також німецькі правоохоронці підозрюють ГРУ у підготовці атаки на аеропорт Лейпцига.

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Німецькі слідчі підозрюють російську розвідку в організації підпалу поблизу офісів оборонних компаній Rohde & Schwarz та Helsing у Мюнхені.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на джерела в німецьких структурах безпеки.

Інцидент стався 3 вересня. За даними слідства, з автомобіля, який проїжджав повз будівельний майданчик неподалік штаб-квартир компаній, кинули кілька запалювальних пристроїв. Унаслідок цього виникла пожежа, яку швидко загасили. Ніхто не постраждав, а матеріальні збитки були незначними.

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На місці правоохоронці також виявили ще один запалювальний пристрій, який не спрацював.

Невдовзі після інциденту поліція затримала на автозаправці двох громадян Болгарії – 28-річну жінку та 38-річного чоловіка. Німецькі слідчі припускають, що вони могли бути виконавцями, яких завербували російські спецслужби для здійснення диверсій за винагороду.

За даними FAZ, німецькі правоохоронці пов'язують підпал із ГРУ. Російську військову розвідку підозрюють у підготовці атаки на аеропорт Лейпцига. Якщо ці версії підтвердяться, йтиметься про дві ймовірні операції російських спецслужб у Німеччині протягом одного місяця.

Rohde & Schwarz працює, зокрема, у сфері захищених комунікацій та оборонних технологій. Компанія Helsing спеціалізується на системах штучного інтелекту та безпілотниках і виробляє дрони, зокрема для України.

Німецькі правоохоронці інформують про збільшення кількості підозрілих випадків диверсійної та шпигунської діяльності.

За даними Федерального кримінального відомства Німеччини, із січня до кінця серпня 2026 року в країні зареєстрували понад 165 випадків, пов'язаних із ймовірним саботажем та шпигунством.