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Посол ПАР у США заявив, що геноциду білих у Південній Африці не існує

Рольф Меєр хоче обгворити це питання з президентом Дональдом Трампом.

Посол ПАР у США заявив, що геноциду білих у Південній Африці не існує
Посол Південної Африки у США Рольф Меєр
Фото: Felix Dlangamandla/Netwerk24

Геноциду білих у Південній Африці не існує, заявив BBC посол країни у США Рольф Меєр.

“Жодних масових нападів на білу меншину африканерів у Південній Африці не відбувається”, – сказав Меєр. Він додав, що саме його походження дає йому право так стверджувати, адже він – “африканер від народження”.

У 1990-х роках Меєр був одним із головних посередників у процесі припинення режиму правління білої меншини – апартеїду – у Південній Африці. Його призначили послом у Сполучених Штатах у квітні, після того як дипломатичні відносини між США та ПАР різко погіршилися.

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Меєр зазначив, що факти щодо насильства в Південній Африці були викривлені, а він так і не отримав чіткої відповіді на запитання, звідки походить це “спотворення інформації”.

Минулого року під час зустрічі в Білому домі з президентом Сирілом Рамафосою Трамп звинуватив Південну Африку в геноциді білого населення та запровадив програму надання притулку в США для африканерів. Відтоді Сполучені Штати прийняли майже 13 000 біженців, і всі вони, за винятком трьох осіб, були вихідцями з Південної Африки.

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Згідно з повідомленням, надісланим до Конгресу у вівторок, адміністрація Трампа планує протягом наступних 12 місяців прийняти як біженців ще 17 500 білих африканерів. У заяві для BBC речниця Білого дому зазначила: “Президент Трамп простягнув руку допомоги африканерам, яких ґвалтують, калічать, убивають і виганяють із їхніх володінь по всій Південній Африці”.

Водночас твердження про геноцид білого населення Південної Африки були відкинуті всіма політичними партіями країни, зокрема й тими, що представляють інтереси африканерів.

Меєр заявив, що хотів би обговорити з Трампом реальний стан справ, зазначивши, що як “африканер за походженням” він має “легітимне право” говорити на цю тему.

  • Минулого тижня адміністрація Трампа оголосила про візові обмеження для тих громадян Південної Африки, яких вона вважає відповідальними за “дискримінацію на ґрунті раси” щодо білого населення. 
  • Дані поліції свідчать, що більшість жертв злочинів у Південній Африці – зокрема й на фермах – становлять темношкірі. Насильство на фермах, часто вчинене з метою пограбування, є серйозною проблемою, проте на нього припадає менша частка вбивств у країні.
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