У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаСвіт

Президент Бразилії напередодні виборів заборонив азартні ігри в інтернеті

Конгрес має схвалити нові заходи протягом 120 днів.

Президент Бразилії напередодні виборів заборонив азартні ігри в інтернеті
Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва підписав тимчасовий указ про заборону азартних ігор в інтернеті, пише BBC.

Указ “забороняє будь-які ставки на спорт та онлайн-казино”. Індустрію онлайн-азартних ігор у Бразилії було легалізовано у 2018 році. Відтоді її звинувачують у масових втратах сімейних доходів через ігрову залежність.

У своїй заяві Лула назвав цю індустрію “раковою пухлиною”.

Щоб нові заходи залишилися чинними, вони мають отримати схвалення Конгресу протягом 120 днів.

Лула зазначив у дописі на соціальній платформі X, що систему онлайн-ставок було запроваджено за часів адміністрації колишнього президента Мішела Темера, однак зауважив, що вона “розросталася без жодного регулювання за часів правління Болсонару”.

За його словами, не існувало “жодних обмежень”, зокрема й таких, що запобігали б доступу дітей та підлітків до онлайн-ставок.

  • 4 жовтня у Бразилії відбудуться загальні вибори, мешканці обиратимуть і новий склад парламенту, і президента. Да Сілва балотується на четвертий термін на посаді лідера країни і змагається із сином ув’язненого колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies