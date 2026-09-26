Президент Бразилії напередодні виборів заборонив азартні ігри в інтернеті

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва підписав тимчасовий указ про заборону азартних ігор в інтернеті, пише BBC.

Указ “забороняє будь-які ставки на спорт та онлайн-казино”. Індустрію онлайн-азартних ігор у Бразилії було легалізовано у 2018 році. Відтоді її звинувачують у масових втратах сімейних доходів через ігрову залежність.

У своїй заяві Лула назвав цю індустрію “раковою пухлиною”.

Щоб нові заходи залишилися чинними, вони мають отримати схвалення Конгресу протягом 120 днів.

Лула зазначив у дописі на соціальній платформі X, що систему онлайн-ставок було запроваджено за часів адміністрації колишнього президента Мішела Темера, однак зауважив, що вона “розросталася без жодного регулювання за часів правління Болсонару”.

За його словами, не існувало “жодних обмежень”, зокрема й таких, що запобігали б доступу дітей та підлітків до онлайн-ставок.