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Іран готовий допустити інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до своїх ядерних об’єктів, якщо це стане частиною домовленостей зі США щодо припинення конфлікту.

Про це президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив в інтерв’ю телеканалу CBS.

Відповідаючи на запитання про можливість відновлення інспекцій МАГАТЕ, Пезешкіан заявив, що Тегеран готовий обговорити умови такого доступу в межах ширших переговорів зі США.

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"Якщо вони хочуть приїхати та провести інспекції, ми можемо досягти домовленостей та узгодити параметри цього питання у рамках ширших переговорів", – заявив іранський президент.

Водночас Пезешкіан вкотре заперечив, що Іран прагне створити ядерну зброю.

Під час виступу на загальних дебатах Генасамблеї ООН, Пезешкіан також заявив, що Тегеран не погодиться на обмеження щодо використання мирних ядерних технологій.

За його словами, розробка ядерної зброї заборонена ісламськими релігійними нормами. Він наголосив, що навіть за бажання окремих представників країни створити таку зброю вони не мають права цього робити з релігійної точки зору.

Днями Тегеран передав Вашингтону нову семиденну пропозицію щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та поновлення ширших переговорів для остаточного врегулювання війни.