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На місці обвалу будинку у центрі Афін знайшли тіло загиблої жінки

Три людини отримали поранення, ще кількох людей шукають.

На місці обвалу будинку у центрі Афін знайшли тіло загиблої жінки
Обвал будинку у центрі Афін, 26 вересня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Рятувальники знайшли тіло молодої жінки після обвалу будівлі в районі Плака в центрі Афін.

Про це пише DW з посиланням на пожежну службу.

Будівля зруйнувалася внаслідок потужного вибуху. Три людини отримали поранення, також пошкоджено магазини та автомобілі поблизу місця події.

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Доля ще кількох людей, які, ймовірно, є іноземними громадянами, залишається невідомою.

Грецьке інформаційне агентство ANA повідомило, що загиблою була американська туристка. Вона орендувала житло разом із чоловіком та ще однією парою.

Як раніше повідомлялося, причиною п’ятничного вибуху міг стати витік газу, однак послідовність подій наразі з’ясувати не вдалося.

Місцеві ЗМІ написали, що серед зниклих безвісти – громадянин Великої Британії та громадянка Греції, які мешкали на другому поверсі, а також четверо американських туристів, що зупинилися на першому поверсі. Хоча їхнє громадянство офіційно не підтверджено, представник поліції зазначив, що ця група туристів мала зареєструватися на рейс з Афін у першій половині дня в п'ятницю.

Зазначимо, Плака – туристичний район у центрі грецької столиці, неподалік від Акрополя та храму Зевса. 

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