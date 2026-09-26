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У всіх 50 районах Бангкока оголосили режим стихійного лиха через сильні повені

Сильні дощі триватимуть на більшій території країни до неділі.

У всіх 50 районах Бангкока оголосили режим стихійного лиха через сильні повені
Повені у Бангкоку, 26 жовтня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Влада Бангкока оголосила режим стихійного лиха через сильні повені в усіх 50 районах столиці Таїланду.

Про це повідомляє DW.

Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт повідомив, що найбільше постраждали східні райони міста.

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За словами Чадчарта, з обіду четверга випало майже 300 міліметрів опадів. Він також попередив, що очікуються нові дощі.

У зоні ризику перебувають ті, хто живе поблизу каналів, які повністю заповнені водою.

“Дощ продовжує йти, і ми робимо все можливе. Ми намагаємося відкачувати воду, але канали вже переповнені”, – зазначив губернатор у соціальних мережах, порадивши жителям перемістити свої речі на підвищені ділянки.

Повені у Бангкоку, 26 жовтня 2026 року
Фото: EPA/UPG
Повені у Бангкоку, 26 жовтня 2026 року

Метеорологічне управління Таїланду попередило, що сильні дощі триватимуть у більшості районів країни до неділі та вказало на потужну систему низького тиску, що панує в центральному регіоні й посилює мусонні явища.

  • Унаслідок повеней, що охопили Таїланд у 2011 році, загинуло понад 500 осіб, а мільйони будинків зазнали пошкоджень.
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