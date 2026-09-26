Влада Бангкока оголосила режим стихійного лиха через сильні повені в усіх 50 районах столиці Таїланду.
Про це повідомляє DW.
Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт повідомив, що найбільше постраждали східні райони міста.
За словами Чадчарта, з обіду четверга випало майже 300 міліметрів опадів. Він також попередив, що очікуються нові дощі.
У зоні ризику перебувають ті, хто живе поблизу каналів, які повністю заповнені водою.
“Дощ продовжує йти, і ми робимо все можливе. Ми намагаємося відкачувати воду, але канали вже переповнені”, – зазначив губернатор у соціальних мережах, порадивши жителям перемістити свої речі на підвищені ділянки.
Метеорологічне управління Таїланду попередило, що сильні дощі триватимуть у більшості районів країни до неділі та вказало на потужну систему низького тиску, що панує в центральному регіоні й посилює мусонні явища.
- Унаслідок повеней, що охопили Таїланд у 2011 році, загинуло понад 500 осіб, а мільйони будинків зазнали пошкоджень.