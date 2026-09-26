Через викиди попелу з Етни у Катанії призупинили прийом авіарейсів

У серпні в Італії сотні рейсів було скасовано або перенаправлено через чергову активацію вулкана.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вулканічний попіл вкрив Катанію після виверження Етни у серпні 2026 року.

Італійський аеропорт "Катанія" призупинив прийом рейсів до 16:00 суботи через викиди вулканічного попелу з розташованої неподалік Етни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Оператор аеропорту, компанія Società Aeroporto Catania, порадив пасажирам уточнювати статус своїх рейсів у авіакомпаній.

У серпні під час пікового туристичного сезону в Італії сотні рейсів було скасовано або перенаправлено через чергове виверження найактивнішого вулкана Європи.

"Катанія" є аеропортом із найбільшим пасажиропотоком на Сицилії та п’ятим за цим показником у країні.