Через викиди попелу з Етни у Катанії призупинили прийом авіарейсів

Італійський аеропорт "Катанія" призупинив прийом рейсів до 16:00 суботи через викиди вулканічного попелу з розташованої неподалік Етни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Оператор аеропорту, компанія Società Aeroporto Catania, порадив пасажирам уточнювати статус своїх рейсів у авіакомпаній.
У серпні під час пікового туристичного сезону в Італії сотні рейсів було скасовано або перенаправлено через чергове виверження найактивнішого вулкана Європи.
"Катанія" є аеропортом із найбільшим пасажиропотоком на Сицилії та п’ятим за цим показником у країні.
- Етна – найвищий активний вулкан Європи (висота – від 3 326 до 3 357 метрів). У середньому кожні три місяці один з кратерів вулкана вивергається. Вулканічний попіл становить небезпеку для авіації, зокрема через ризик потрапляння частинок у двигуни літаків.