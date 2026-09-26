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Через викиди попелу з Етни у Катанії призупинили прийом авіарейсів

У серпні в Італії сотні рейсів було скасовано або перенаправлено через чергову активацію вулкана.

Через викиди попелу з Етни у Катанії призупинили прийом авіарейсів
Вулканічний попіл вкрив Катанію після виверження Етни у серпні 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Італійський аеропорт "Катанія" призупинив прийом рейсів до 16:00 суботи через викиди вулканічного попелу з розташованої неподалік Етни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Оператор аеропорту, компанія Società Aeroporto Catania, порадив пасажирам уточнювати статус своїх рейсів у авіакомпаній.

У серпні під час пікового туристичного сезону в Італії сотні рейсів було скасовано або перенаправлено через чергове виверження найактивнішого вулкана Європи. 

"Катанія" є аеропортом із найбільшим пасажиропотоком на Сицилії та п’ятим за цим показником у країні.

  • Етна – найвищий активний вулкан Європи (висота – від 3 326 до 3 357 метрів). У середньому кожні три місяці один з кратерів вулкана вивергається. Вулканічний попіл становить небезпеку для авіації, зокрема через ризик потрапляння частинок у двигуни літаків.
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