Politico: Бернем готується відвідати Берлін на початку жовтня для перемовин з Мерцом

Ця поїздка стане першим візитом британця до Німеччини відтоді, як він обійняв посаду прем’єр-міністра в липні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем готується відвідати Берлін на початку жовтня для переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, обізнані із підготовкою візиту.

Ця поїздка стане першим візитом Бернема до Німеччини відтоді, як він обійняв посаду прем’єр-міністра в липні.

Реклама

Видання додає, що новий британський уряд прагне надати нового імпульсу відносинам з одним із найважливіших європейських партнерів.

Бернем обійняв посаду 20 липня, змінивши Кіра Стармера, чий уряд опинився під дедалі сильнішим тиском через поразки на виборах, внутрішні суперечки в Лейбористській партії та низький рівень підтримки з боку громадськості. Зміна керівництва відбулася менше ніж через рік після того, як Стармер і Мерц доклали значних зусиль для зближення Великої Британії та Німеччини.

У липні 2025 року уряди обох країн підписали Кенсінгтонську угоду, яка окреслила плани щодо поглиблення співпраці у сферах оборони й безпеки, економічних зв’язків, транспорту та міграції.

Сфера оборони стала однією з найміцніших складових цих відносин. У жовтні 2024 року Велика Британія та Німеччина підписали Угоду “Трініті-Хаус” (Trinity House Agreement), що заклала основу для значно тіснішої співпраці у військовій та оборонно-промисловій сферах. Відтоді вони розширили роботу над спільними проєктами у сфері озброєнь і посилили військову координацію, залишаючись при цьому ключовими європейськими партнерами, які підтримують Україну.