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Президент США опублікував зображення Ормузької протоки з підписом “Протока Трампа”

Раніше Іран запропонував Сполученим Штатам семиденне перемир'я. The Wall Street Journal написала, що Трамп відхилив пропозицію.

Президент США опублікував зображення Ормузької протоки з підписом “Протока Трампа”
Фото: x.com/TrumpTruthOnX

Президент США Дональд Трамп опублікував зображення Ормузької протоки з підписом “Протока Трампа”.

Відповідний допис він зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Як пише Associated Press, це стало першим публічним свідченням його реакції після того, як Іран запропонував нову угоду про тижневе перемир’я та відкриття Ормузької протоки, зазначивши, що вона може допомогти Трампу напередодні проміжних виборів.

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У п’ятницю Білий дім повідомив, що американські посадовці ведуть позитивні й конструктивні переговори з посередниками щодо ситуації з Іраном. 

Раніше того ж тижня Тегеран провів багатогодинні непрямі переговори з Вашингтоном.

У межах запропонованого плану Іран очікує від США скасування блокади своїх портів, послаблення нафтових санкцій та розблокування частини заморожених активів. Після цього сторони мають перейти до переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Водночас газета The Wall Street Journal написала, що Трамп відхилив пропозицію Ірану щодо семиденного припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки. Американський президент також повідомив своїм помічникам, що очікує можливого відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США в листопаді.

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