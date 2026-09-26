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WP: Саудівська Аравія не відкидає можливості створення ядерної зброї

У Держдепі заявили, що Вашингтон "не підтримує і не підтримуватиме саудівську програму створення ядерної зброї".

WP: Саудівська Аравія не відкидає можливості створення ядерної зброї

За даними американської розвідки, Саудівська Аравія не відкидає можливості розробки власної програми ядерної зброї. Відповідний документ передали до Конгресу США.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських чиновників.

На тлі цієї інформації, частина американських законодавців занепокоєна щодо угоди адміністрації президента Дональда Трампа із Саудівською Аравією про розвиток цивільної ядерної енергетики.

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Угода передбачає можливість реалізації американськими компаніями ядерно-енергетичних проєктів у Саудівській Аравії. Адміністрація Трампа заявляє, що домовленість має зміцнити відносини між Вашингтоном і Ер-Ріядом, а також забезпечити дотримання стандартів ядерної безпеки та нерозповсюдження.

Критики угоди звертають увагу на положення, які, за їхньою оцінкою, можуть залишити Саудівській Аравії можливість для збагачення урану. Саме це викликає побоювання щодо потенційного використання ядерних технологій у військових цілях.

Група сенаторів-демократів на чолі з Едом Маркі та Джеффом Мерклі у листі до держсекретаря США Марко Рубіо заявила, що угода передбачає м’якші обмеження, ніж попередні американські домовленості у сфері мирного атома.

Водночас у Держдепартаменті США заявили, що Вашингтон "не підтримує і не підтримуватиме саудівську програму створення ядерної зброї".

В Ер-Ріяді відповіді щодо інформації американської розвідки не надали. Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман заявляв, що ядерна програма королівства буде мирною та реалізовуватиметься з високим рівнем відповідальності й прозорості.

  • Угода між США та Саудівською Аравією наразі перебуває на розгляді Конгресу. Законодавці мають 90 днів для її розгляду та можуть спробувати заблокувати набуття нею чинності резолюцією про несхвалення.
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