Литва спільно з Польщею узгоджує план міжнародної евакуації населення

Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення, який застосовуватиметься у разі потреби евакуювати через кордон частину жителів Литви, Латвії та Естонії.

Про це пише Delfi.

За словами директора Національного центру управління кризами (НЦУК) Вілмантаса Віткаускаса, зараз разом із польськими колегами оцінюються процедури, логістичні та інфраструктурні можливості, а сам план має бути підготовлений після погодження між двома країнами.

Реклама

"У нас є й міжнародний вимір евакуації: що буде, якщо буде потрібно евакуювати через кордон певну частину жителів як Литви, так і сусідніх Латвії та Естонії. У подібних ситуаціях, коли виникає загроза війни, яка в сценарії навчань поступово наближається, зазвичай змінюється режим на кордоні. Вводиться прикордонний контроль, щоб забезпечити " певні важливі посади, щоб вони залишалися тут та виконували свої функції", – заявив політик.

За його словами, у такому разі біля кордону може накопичитися великий потік людей, які евакуюються, тому необхідно заздалегідь разом з польськими колегами оцінити, як керувати такою ситуацією.

За його словами, під час підготовки плану також необхідно оцінити транспортні потоки, транспортне сполучення та стан інфраструктури.

За словами В. Віткаускаса, особливе значення в цьому процесі має Сувалкський коридор , важливий як з військової, так і з логістичної точки зору.

У п'ятницю в Литві розпочалися найбільші навчання з перевірки національної мобілізаційної системи «Купол Вітіса", які триватимуть тиждень. У навчаннях, що проводяться третій рік поспіль, візьмуть участь близько 3 тис. державних службовців, посадових осіб, представників самоврядування, інших установ, підприємств та неурядових організацій, а також близько 1 тис. добровольців.

У ході навчань перевіряють, як держава діяла б у разі погіршення ситуації у сфері безпеки, збоїв у роботі енергетичних та комунікаційних систем, організації евакуації населення, прийомі сил союзників та забезпечення безперервності критично важливих послуг. Також оцінюють, як державні установи переходять на мобілізаційний режим роботи.

Навчання триватимуть по 3 жовтня, і є найбільшими такого роду в країні.

З 26 вересня по 3 жовтня проходять також і навчання з цивільної оборони. Під час них імітуватимуть евакуацію мешканців Вільнюса та інших самоврядувань, розташованих біля кордону з Білоруссю, у разі виникнення умовної загрози військового втручання з боку Мінська.