ООН додала 61 компанію до "чорного списку" через ймовірні порушення прав палестинців

Управління ООН з прав людини додало ще 61 компанію до чорного списку підприємств, які, за його оцінкою, беруть участь у порушенні прав палестинців через ділові зв’язки з ізраїльськими поселеннями на окупованому Західному березі річки Йордан.
Переважна більшість із загалом 214 компаній, зареєстрованих у 11 країнах, є ізраїльськими. Водночас п’ять із 158 компаній, які були внесені до списку торік, у новій версії бази даних виключили.
Чорний список, уперше опублікований у 2020 році, з’явився після голосування в Раді ООН з прав людини, яка не має повноважень змушувати компанії вживати певних заходів. Його основна мета — публічно називати компанії, які мають зв’язки з ізраїльськими поселеннями, і привертати увагу до їхньої діяльності.
Водночас незрозуміло, як внесення до цього списку вплинуло на фінансовий стан компаній
.
Ізраїль заявив, що «категорично відкидає» цю публікацію, і що ці компанії нічого не порушили.
В Управлінні ООН з прав людини заявили, що повідомили компанії про їхнє включення до списку та надали їм можливість відповісти на висунуті претензії.
- Тим часом Велика Британія, Франція та Канада оголосили про заходи, спрямовані на блокування імпорту товарів з ізраїльських поселень на окупованому Західному березі.