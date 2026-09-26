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ООН додала 61 компанію до "чорного списку" через ймовірні порушення прав палестинців

Ізраїль натомість заявив, що компанії з бази даних не вчинили жодних правопорушень. 

ООН додала 61 компанію до "чорного списку" через ймовірні порушення прав палестинців
Рада ООН з прав людини у Женеві, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Управління ООН з прав людини додало ще 61 компанію до чорного списку підприємств, які, за його оцінкою, беруть участь у порушенні прав палестинців через ділові зв’язки з ізраїльськими поселеннями на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це пише Associated Press

Переважна більшість із загалом 214 компаній, зареєстрованих у 11 країнах, є ізраїльськими. Водночас п’ять із 158 компаній, які були внесені до списку торік, у новій версії бази даних виключили.

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Чорний список, уперше опублікований у 2020 році, з’явився після голосування в Раді ООН з прав людини, яка не має повноважень змушувати компанії вживати певних заходів. Його основна мета — публічно називати компанії, які мають зв’язки з ізраїльськими поселеннями, і привертати увагу до їхньої діяльності.

Водночас незрозуміло, як внесення до цього списку вплинуло на фінансовий стан компаній

.

Ізраїль заявив, що «категорично відкидає» цю публікацію, і що ці компанії нічого не порушили.

В Управлінні ООН з прав людини заявили, що повідомили компанії про їхнє включення до списку та надали їм можливість відповісти на висунуті претензії.

  • Тим часом Велика Британія, Франція та Канада оголосили про заходи, спрямовані на блокування імпорту товарів з ізраїльських поселень на окупованому Західному березі.
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