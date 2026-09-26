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Хусити запустили балістичні ракети та БпЛА у бік Саудівської Аравії, – Reuters

Ракети летіли у напрямку міста Хамис-Мушайт, а дрони – у напрямку Ер-Ріяда.

Хусити запустили балістичні ракети та БпЛА у бік Саудівської Аравії, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія в ніч проти суботи заявила про перехоплення двох балістичних ракет і двох безпілотників, запущених хуситами з території Ємену, пише Reuters.

За даними коаліції, ракети летіли у напрямку міста Хамис-Мушайт, а дрони – у напрямку столиці Ер-Ріяда.

Саудівська цивільна оборона вночі надсилала попередження жителям Хаміс-Мушайта та Абхи. Для Ер-Ріяда оголошення не надходило.

За кілька годин до загрози, військові керівники Саудівської Аравії, Пакистану та Туреччини провели зустріч у Ер-Ріяді, де обговорили загрози для королівства.

Минулого місяця ці три країни підписали Мекканську спільну оборонну угоду. Вона передбачає, що збройний напад на одну з держав розглядатиметься як напад на всіх трьох. Сторони зазначали, що домовленість має посилити колективне стримування та військову співпрацю.

  • Хусити вже понад десять років ведуть боротьбу з урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Хоча перемир’я 2022 року фактично заморозило конфлікт, останнім часом бойові дії знову активізувалися на тлі ширшого протистояння за участю Ірану.
  • Протягом останніх тижнів хусити посилили ракетні атаки та удари безпілотниками по сусідній Саудівській Аравії. Вони оголосили морську блокаду й атакували саудівські об’єкти, намагаючись заблокувати експорт нафти з цієї країни.
  • Хусити звинувачують королівство в блокаді підконтрольних їм районів Ємену. Цими вихідними вони вперше за багато років завдали удару по Ер-Ріяду, що свідчить про значну ескалацію конфлікту.
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