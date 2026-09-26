Ракети летіли у напрямку міста Хамис-Мушайт, а дрони – у напрямку Ер-Ріяда.

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Саудівська Аравія в ніч проти суботи заявила про перехоплення двох балістичних ракет і двох безпілотників, запущених хуситами з території Ємену, пише Reuters.

За даними коаліції, ракети летіли у напрямку міста Хамис-Мушайт, а дрони – у напрямку столиці Ер-Ріяда.

Саудівська цивільна оборона вночі надсилала попередження жителям Хаміс-Мушайта та Абхи. Для Ер-Ріяда оголошення не надходило.

За кілька годин до загрози, військові керівники Саудівської Аравії, Пакистану та Туреччини провели зустріч у Ер-Ріяді, де обговорили загрози для королівства.

Минулого місяця ці три країни підписали Мекканську спільну оборонну угоду. Вона передбачає, що збройний напад на одну з держав розглядатиметься як напад на всіх трьох. Сторони зазначали, що домовленість має посилити колективне стримування та військову співпрацю.

Хусити вже понад десять років ведуть боротьбу з урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Хоча перемир’я 2022 року фактично заморозило конфлікт, останнім часом бойові дії знову активізувалися на тлі ширшого протистояння за участю Ірану.

Протягом останніх тижнів хусити посилили ракетні атаки та удари безпілотниками по сусідній Саудівській Аравії. Вони оголосили морську блокаду й атакували саудівські об’єкти, намагаючись заблокувати експорт нафти з цієї країни.

Хусити звинувачують королівство в блокаді підконтрольних їм районів Ємену. Цими вихідними вони вперше за багато років завдали удару по Ер-Ріяду, що свідчить про значну ескалацію конфлікту.