Саудівська Аравія в ніч проти суботи заявила про перехоплення двох балістичних ракет і двох безпілотників, запущених хуситами з території Ємену, пише Reuters.
За даними коаліції, ракети летіли у напрямку міста Хамис-Мушайт, а дрони – у напрямку столиці Ер-Ріяда.
Саудівська цивільна оборона вночі надсилала попередження жителям Хаміс-Мушайта та Абхи. Для Ер-Ріяда оголошення не надходило.
За кілька годин до загрози, військові керівники Саудівської Аравії, Пакистану та Туреччини провели зустріч у Ер-Ріяді, де обговорили загрози для королівства.
Минулого місяця ці три країни підписали Мекканську спільну оборонну угоду. Вона передбачає, що збройний напад на одну з держав розглядатиметься як напад на всіх трьох. Сторони зазначали, що домовленість має посилити колективне стримування та військову співпрацю.
- Хусити вже понад десять років ведуть боротьбу з урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Хоча перемир’я 2022 року фактично заморозило конфлікт, останнім часом бойові дії знову активізувалися на тлі ширшого протистояння за участю Ірану.
- Протягом останніх тижнів хусити посилили ракетні атаки та удари безпілотниками по сусідній Саудівській Аравії. Вони оголосили морську блокаду й атакували саудівські об’єкти, намагаючись заблокувати експорт нафти з цієї країни.
- Хусити звинувачують королівство в блокаді підконтрольних їм районів Ємену. Цими вихідними вони вперше за багато років завдали удару по Ер-Ріяду, що свідчить про значну ескалацію конфлікту.
- 26 вересня голова Президентської керівної ради Ємену Рашад аль-Алімі закликав до загальної мобілізації в охопленій війною країні.