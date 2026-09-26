Китай погодився купити у США по 10 млн тонн вугілля у 2027 та 2028 роках

Домовленості були досягнуті після зустрічі Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном цього тижня у Вашингтоні.

Китай погодився імпортувати зі США щонайменше 10 млн метричних тонн вугілля наступного року і ще стільки ж у 2028 році, повідомив Білий дім.

Про це пише Bloomberg.

У межах угоди, досягнутої в рамках американо-китайської торговельної ради, обидві країни також працюватимуть над більш вигідними тарифами на $30 млрд несенситивних товарів із кожної сторони.

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До американської продукції, яка матиме право на пільгові тарифи, належать сільськогосподарські товари, морепродукти, деревина, косметика та медичне обладнання. Для китайських споживчих товарів угода охоплює, зокрема, дрібну побутову техніку, іграшки, святкові прикраси та дитячі автокрісла.

Домовленості були досягнуті після зустрічі Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном цього тижня у Вашингтоні. Торгівля залишається одним із головних джерел суперечностей між двома країнами, а мита стали однією з ключових складових другого президентського терміну Трампа, причому Китай є однією з основних країн, проти яких спрямована його тарифна політика.

Видобуток вугілля посідає важливе місце в порядку денному президента США, а його адміністрація вживає заходів для відродження галузі та зміцнення її ролі як одного з ключових джерел енергії для країни. У червні Трамп заявив, що має намір спрямувати сотні мільйонів доларів коштів платників податків на підтримку вугільної промисловості.

Угода з Китаєм укладена на тлі різкого зростання цін на енергоносії у США. Вартість електроенергії підвищується через стрімке зростання попиту з боку нових заводів і дата-центрів, які забезпечують розвиток індустрії штучного інтелекту.

Китайське державне інформаційне агентство «Сіньхуа» в суботу повідомило, що військові двох країн домовилися якнайшвидше підписати меморандум про взаєморозуміння, спрямований на посилення кризової комунікації та запобігання кризам.

За даними агентства, Трамп і Сі схвалили роботу двостороннього механізму торговельних консультацій та домовленість про взаємне зниження тарифів на окремі товари. Лідери доручили чиновникам забезпечити виконання цих домовленостей.

Білий дім також повідомив про створення робочої групи, яка займатиметься питаннями бар’єрів для доступу до ринків у сфері сільського господарства. Цей сектор уже тривалий час є одним із центральних питань торговельних переговорів між США та Китаєм.

Окремо Вашингтон і Пекін створили Раду з інвестицій, яка обговорюватиме можливості для інвестицій та перешкоди, пов’язані з інвестиційною діяльністю. Сторони також заявили, що продовжать роботу над американськими побоюваннями щодо перебоїв у ланцюгах постачання рідкісноземельних металів та інших критично важливих корисних копалин.

Лідери також домовилися продовжити діалог щодо нових технологій. Наступний раунд переговорів щодо штучного інтелекту запланований до листопада.