Франція продовжує підготовку військовослужбовців ЗСУ в межах місії EUMAM Ukraine в Польщі

Навчання зосереджене на спеціалізаціях, які відповідають реальним потребам українських підрозділів.

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Інструктори Збройних Сил Франції продовжують підготовку військовослужбовців ЗСУ в межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) на території Польщі.

Як повідомили у Генштабі, навчання зосереджене на спеціалізаціях, які відповідають реальним потребам українських підрозділів.

Підготовка охоплює три складові.

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Перша – це техніка ведення бою, зокрема піхотна та артилерійська підготовка: вогнева підготовка, дії у складі бойових груп, злагодженість розрахунків.

Друга – порятунок та надання допомоги пораненим у бою: практичне відпрацювання зупинки кровотечі, оцінювання стану пораненого та його евакуації в умовах, максимально наближених до бойових.

Третя – забезпечення та технічне обслуговування: опанування ремонту й підтримання у справному стані озброєння та військової техніки, переданої партнерами, включно з артилерійськими системами французького виробництва.

Фото: Генштаб Навчання військових ЗСУ у Польщі

Бойовий досвід, який Сили оборони України щоденно напрацьовують у пвійні проти Росії, робить підготовку взаємозбагачувальною та формує підходи держав-партнерів до сучасних методів ведення бойових дій.