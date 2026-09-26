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Франція продовжує підготовку військовослужбовців ЗСУ в межах місії EUMAM Ukraine в Польщі

Навчання зосереджене на спеціалізаціях, які відповідають реальним потребам українських підрозділів.

Франція продовжує підготовку військовослужбовців ЗСУ в межах місії EUMAM Ukraine в Польщі
Навчання військовослужбовців ЗСУ у Польщі
Фото: Генштаб

Інструктори Збройних Сил Франції продовжують підготовку військовослужбовців ЗСУ в межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) на території Польщі. 

Як повідомили у Генштабі, навчання зосереджене на спеціалізаціях, які відповідають реальним потребам українських підрозділів.

Підготовка охоплює три складові. 

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Перша – це техніка ведення бою, зокрема піхотна та артилерійська підготовка: вогнева підготовка, дії у складі бойових груп, злагодженість розрахунків. 

Друга – порятунок та надання допомоги пораненим у бою: практичне відпрацювання зупинки кровотечі, оцінювання стану пораненого та його евакуації в умовах, максимально наближених до бойових. 

Третя – забезпечення та технічне обслуговування: опанування ремонту й підтримання у справному стані озброєння та військової техніки, переданої партнерами, включно з артилерійськими системами французького виробництва.

Навчання військових ЗСУ у Польщі
Фото: Генштаб
Навчання військових ЗСУ у Польщі

Бойовий досвід, який Сили оборони України щоденно напрацьовують у пвійні проти Росії, робить підготовку взаємозбагачувальною та формує підходи держав-партнерів до сучасних методів ведення бойових дій. 

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