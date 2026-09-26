Apple заявила, що оскаржить це рішення.

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Суд присяжних у США постановив, що компанія Apple має виплатити каліфорнійській компанії Taction понад $5,7 млрд за використання запатентованої технології, яка забезпечує тактильний відгук в iPhone та Apple Watch.

Про це пише Reuters.

Apple заявила, що оскаржить це рішення, яке наразі є найбільшою в історії США компенсацією у справі такого типу.

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У п’ятницю журі встановило, що Taptic Engine від Apple, який створює вібрації під час натискання, порушує два патенти Taction.

«Taptic Engine від Apple принципово відрізняється від технології Taction, що підтвердили під час судового процесу власні випробування Taction продукції Apple», — заявили в Apple.

Taction використовує свою технологію у навушниках та ігрових гарнітурах. Компанія подала позов проти Apple у 2021 році.

Apple заперечувала звинувачення та стверджувала, що патенти є недійсними.

Минулого року Апеляційний суд США федерального округу поновив розгляд справи після того, як федеральний суддя в Сан-Дієго у 2023 році постановив, що Apple не порушувала патенти.

Рішення журі ще може бути оскаржене, а остаточна сума виплат може змінитися за результатами подальших судових процедур.