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Вибух у центрі Афін: зросла кількість загиблих, влада назвала попередню причину (оновлено)

Внаслідок обвалу загинули шестеро осіб.

Вибух у центрі Афін: зросла кількість загиблих, влада назвала попередню причину (оновлено)
Обвал будинку у центрі Афін, 26 вересня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Внаслідок потужного вибуху, який частково зруйнував двоповерховий будинок у центральних Афінах, загинули шестеро людей. Рятувальники завершили пошукову операцію після того, як дістали з-під завалів останні тіла.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Cеред загиблих – четверо громадян США, які орендували квартиру на першому поверсі, а також літня пара: 78-річний громадянин Великої Британії та 77-річна гречанка, які жили на другому поверсі. 

Під час пошукових робіт рятувальники знайшли жіночу сумку з особистими речами, двома паспортами та договором оренди квартири. Американці мали вилетіти з Афін до США о 15:30, однак не сіли на свій рейс.

Попередньо вибух міг статися через несправність внутрішньої мережі газу в будинку. Заступник мера Афін з питань цивільного захисту Андреас Грамматикоянніс заявив, що інцидент, за наявною інформацією, не пов'язаний із зовнішньою газовою мережею. 

Водночас точні обставини вибуху ще встановлюють, зокрема перевіряють, чи проводилися напередодні якісь роботи в будівлі.

  • Вибух стався близько 7:35 ранку 25 вересня у туристичному районі Плака. Постраждали також два сусідні будинки – наразі вони непридатні для проживання. Детальні перевірки міські служби планують розпочати в понеділок.
  • Із одного із сусідніх будинків пожежники врятували двох жінок, яких доправили до лікарні. Також, за даними місцевих медіа та одного з мешканців району, легкі травми отримав перехожий.
  • Зазначимо, Плака – туристичний район у центрі грецької столиці, неподалік від Акрополя та храму Зевса. 
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