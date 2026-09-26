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​Глава МЗС Німеччини назвав запрошення Путіна на G20 можливістю для переговорів

Вадефуль назвав цей захід своєрідною перевіркою для російського президента.

​Глава МЗС Німеччини назвав запрошення Путіна на G20 можливістю для переговорів
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що участь президента Росії Володимира Путіна у саміті G20 може стати початком серйозних переговорів щодо завершення війни проти України.

Про це він сказав 25 вересня під час пресконференції з канадською колегою Анітою Ананд в Оттаві, пише Politico.

Раніше президент США Дональд Трамп запросив Путіна на наступний саміт G20, який має відбутися у грудні в Маямі. Вадефуль назвав це запрошення можливістю для російського президента розпочати переговори.

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"Це буде своєрідною перевіркою, зокрема для Володимира Путіна, чи готовий він вести переговори. Тому такими можливостями потрібно користуватися", – сказав німецький міністр.

Водночас він наголосив, що для змістовної розмови необхідною умовою має бути припинення вогню на час переговорів.

Ця позиція Вадефуля дещо відрізняється від офіційної лінії уряду Німеччини. Раніше речник канцлера Фрідріха Мерца Штефан Корнеліус заявляв, що німецький уряд не розглядає відносини з Росією як звичайні та координує спільну відповідь із партнерами.

Канадська міністерка закордонних справ Аніта Ананд заявила, що була здивована запрошенням Путіна, однак Канада все одно братиме участь у саміті, назвавши це проявом справжньої дипломатії.

  • Запрошення Трампа може відкрити Путіну шлях до першої особистої участі в саміті G20 з 2019 року.
  • У Сенаті США група із семи представників Республіканської партії та семи демократів оприлюднила відкритого листа з вимогою до адміністрації Дональда Трампа скасувати запрошення воєнного злочинця Путіна на саміт "Великої двадцятки" у Маямі.
  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь  Путіна у саміті G20 може сприйматися Москвою як сигнал до продовження агресивної політики проти України.
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