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Міністри ЄС і Британії обговорили посилення контролю на кордонах і прискорене повернення мігрантів

Зустріч відбулася на тлі зусиль ЄС посилити міграційний контроль після набуття чинності в червні пактом про міграцію та притулок.

Міністри ЄС і Британії обговорили посилення контролю на кордонах і прискорене повернення мігрантів
Мігранти в черзі на вулиці в Сеуті
Фото: EPA/UPG

Міністри внутрішніх справ європейських країн у суботу провели переговори щодо посилення контролю на кордонах, скорочення часу реагування на надзвичайні ситуації та запровадження прискорених процедур повернення окремих категорій мігрантів.

Про це пише АР

У зустрічі взяли участь 17 міністрів із країн Європейського Союзу та Великої Британії. Вона відбулася на тлі зусиль ЄС посилити міграційний контроль після набуття чинності в червні пактом про міграцію та притулок.

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За останні місяці кількість заяв на отримання притулку в Європі різко скоротилася, а кількість мігрантів, які намагалися перетнути Середземне море, зменшилася. Водночас їхні небезпечні морські переходи стали смертоноснішими, ніж торік.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт, посилаючись на приплив мігрантів до Сеути, закликав запровадити нові правила для визначення надзвичайних ситуацій на кордонах, механізм реагування на них, а також систему прискореного повернення окремих категорій мігрантів.

Він також висловив сподівання, що до процесу повернення зможе долучитися Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що захист кордонів ЄС є центральною частиною реформ і що в цьому напрямку вже досягнуто прогресу.

  • Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК запропонує механізм реагування на надзвичайні ситуації для запобігання раптовим масовим потокам мігрантів.
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