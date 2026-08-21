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Стефанчук спростував чутки про переїзд Верховної Ради через повітряні тривоги

Депутати продовжать працювати у будівлі на вулиці Грушевського.

Стефанчук спростував чутки про переїзд Верховної Ради через повітряні тривоги
Голова ВРУ Руслан Стефанчук
Фото: Анна Стешенко

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не планує переносити свою роботу в інше, безпечніше місце. За його словами, депутати продовжать працювати у будівлі Верховної Ради на вулиці Грушевського, 5 у Києві.

Про це Стефанчук сказав під час пленарного засідання 21 серпня, інформує LB.ua.

Очільник парламенту наголосив, що Верховна Рада не має наміру відокремлюватися від суспільства чи створювати для себе окремі умови роботи.

"Верховна Рада України не відмежується від суспільства та не шукає для себе особливих умов", – зазначив Стефанчук.

Водночас він пояснив, що рішення щодо режиму роботи парламенту ухвалюватимуть безпосередньо у Верховній Раді. При цьому враховуватимуть потреби держави та оцінки безпекової ситуації, надані відповідними службами.

Контекст

Чутки про можливе перенесення роботи парламенту з Києва з'явилися після заяви народного депутата Микити Потураєва. 19 серпня в ефірі Radio NV він розповів, що через регулярні повітряні тривоги в столиці повноцінна робота Верховної Ради стає складнішою. За його словами, серед можливих варіантів розглядали й тимчасовий переїзд парламенту до іншого, більш захищеного об'єкта.

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