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Кіт Келлог прибув в Україну: відвідав Одеський порт та оглянув наслідки російських атак

Американська делегація оглянула пошкодження портової інфраструктури, спричинені російськими атаками.

Кіт Келлог прибув в Україну: відвідав Одеський порт та оглянув наслідки російських атак
Кіт Келлог в Одесі
Фото: Мінінфраструктури

Колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до України. Разом із делегацією США та першим заступником міністра розвитку громад та територій Сергієм Деркачем він відвідав Одеський морський торговельний порт.

Про це повідомили у міністерстві.

Американська делегація оглянула пошкодження портової інфраструктури, спричинені російськими атаками. Сторони також обговорили безпеку судноплавства, роботу українського морського коридору та стійкість експортної логістики.

За словами Деркача, важливо, щоб американські партнери на власні очі побачили, в яких умовах працюють українські порти. Попри російські удари, Україна продовжує забезпечувати роботу морського коридору.

Окремо представники України та США говорили про інвестиції. Зокрема, про участь американського бізнесу у відновленні портової, дорожньої та залізничної інфраструктури.

Фото: Мінінфраструктури

  • 27 листопада 2024 року Дональд Трамп оголосив Келлога спецпредставником із питань України та Росії. На думку Трампа, Келлог має видатну військову та ділову кар'єру і досвід у сфері національної безпеки.
  • Келлог залишив свою посаду в адміністрації презетднта США у січні 2026 року, повідомивши колегам про свої плани ще наприкінці 2025 року.
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