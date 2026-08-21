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Іран обіцяє “руйнівну” відповідь на погрози США

“Будучи готовими на суші, морі, в повітрі, протиповітряній обороні та в кіберпросторі, збройні сили Ірану дадуть відповідь на нові загрози ворога нищівними, караючими та руйнівними заходами".

Іран обіцяє “руйнівну” відповідь на погрози США
прапори США та Ірану

Іран заявив у п'ятницю, що його відповідь на будь-які нові погрози з боку США буде “руйнівною”, пише Reuters.

Перед цим Вашингтон пообіцяв запровадити найжорсткіші фінансові санкції в історії з метою повалення іранського керівництва.

Начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Алі Абдоллагі заявив, що реакція Ісламської Республіки буде “мастшабною та рішучою”.

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“Будучи готовими на суші, морі, в повітрі, протиповітряній обороні та в кіберпросторі, збройні сили Ірану дадуть відповідь на нові загрози ворога нищівними, караючими та руйнівними відповідями", – цитують Абдоллагі іранські ЗМІ.

Спікер парламенту Ірану та головний переговірник країни у непрямих переговорах зі США Мохаммад-Багер Галібаф заявив, що заявив, що Вашингтон, на його думку, дійшов висновку про неможливість перемогти у прямому військовому протистоянні.

“Ми повинні розробити плани щодо подолання несправедливих санкцій”, – сказав він під час візиту до сусіднього Іраку.

Він також звинуватив США та Ізраїль у веденні економічної та інформаційної війни.

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