Іран обіцяє “руйнівну” відповідь на погрози США

Іран заявив у п'ятницю, що його відповідь на будь-які нові погрози з боку США буде “руйнівною”, пише Reuters.
Перед цим Вашингтон пообіцяв запровадити найжорсткіші фінансові санкції в історії з метою повалення іранського керівництва.
Начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Алі Абдоллагі заявив, що реакція Ісламської Республіки буде “мастшабною та рішучою”.
“Будучи готовими на суші, морі, в повітрі, протиповітряній обороні та в кіберпросторі, збройні сили Ірану дадуть відповідь на нові загрози ворога нищівними, караючими та руйнівними відповідями", – цитують Абдоллагі іранські ЗМІ.
Спікер парламенту Ірану та головний переговірник країни у непрямих переговорах зі США Мохаммад-Багер Галібаф заявив, що заявив, що Вашингтон, на його думку, дійшов висновку про неможливість перемогти у прямому військовому протистоянні.
“Ми повинні розробити плани щодо подолання несправедливих санкцій”, – сказав він під час візиту до сусіднього Іраку.
Він також звинуватив США та Ізраїль у веденні економічної та інформаційної війни.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної економічної кампанії проти Ірану. Він назвав її "найбільш нищівною економічною операцією", яку коли-небудь застосовували проти будь-якої країни, та попередив про серйозні наслідки для держав, які продовжать підтримувати Тегеран.
- Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що для країн світу настав час визначитися, на чий бік вони стануть – США чи Ірану.