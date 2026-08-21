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У лісі в Німеччині виявили схованку зі зброєю, яка може бути пов’язаною із Росією

Німецькі правоохоронці вважають, що знайдені пістолети могли бути призначені для здійснення вбивств на замовлення російської розвідки.

У лісі в Німеччині виявили схованку зі зброєю, яка може бути пов’язаною із Росією
Значок поліцейського Німеччини, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Німецькі спецслужби минулого року виявили схованку з пістолетами в лісі поблизу Берліна. За їхньою версією, зброю могли планувати використати для здійснення вбивств на замовлення російських спецслужб. 

Як пише The Guardian, про це повідомила в п’ятницю газета Süddeutsche Zeitung.

Одного підозрюваного затримали в Румунії. Він, імовірно, міг бути причетний до організації схованки зі зброєю.

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Федеральна прокуратура Німеччини розслідує справу за підозрою у плануванні тяжкого насильницького злочину, який становив загрозу державі.

За інформацією газети, німецька внутрішня розвідка, яка раніше попереджала про підвищений ризик російських диверсій та спроб убивств, переконана, що люди, які організували схованку, діяли за вказівками російських спецслужб.

Серед потенційних цілей могли бути керівники оборонних підприємств, представники російської опозиції, які перебувають у вигнанні та прихильники України.

Федеральна прокуратура Німеччини та німецька внутрішня розвідка відмовилися коментувати повідомлення.

  • Засновник компанії-виробника дронів Donaustahl Штефан Туманн повідомив, що переховується після того, як його спробували ліквідувати російські спецслужби.
  • Туманн повідомив журналістам, що через небезпеку для життя він уже склав заповіт, оформив розпорядження щодо органів для трансплантації і медичні директиви.
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