Німецькі правоохоронці вважають, що знайдені пістолети могли бути призначені для здійснення вбивств на замовлення російської розвідки.

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Німецькі спецслужби минулого року виявили схованку з пістолетами в лісі поблизу Берліна. За їхньою версією, зброю могли планувати використати для здійснення вбивств на замовлення російських спецслужб.

Як пише The Guardian, про це повідомила в п’ятницю газета Süddeutsche Zeitung.

Одного підозрюваного затримали в Румунії. Він, імовірно, міг бути причетний до організації схованки зі зброєю.

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Федеральна прокуратура Німеччини розслідує справу за підозрою у плануванні тяжкого насильницького злочину, який становив загрозу державі.

За інформацією газети, німецька внутрішня розвідка, яка раніше попереджала про підвищений ризик російських диверсій та спроб убивств, переконана, що люди, які організували схованку, діяли за вказівками російських спецслужб.

Серед потенційних цілей могли бути керівники оборонних підприємств, представники російської опозиції, які перебувають у вигнанні та прихильники України.

Федеральна прокуратура Німеччини та німецька внутрішня розвідка відмовилися коментувати повідомлення.