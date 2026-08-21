Китай поширив торговельну суперечку з Брюсселем на правила Євросоюзу щодо іноземних субсидій – на тлі початку вирішальної фази переговорів між сторонами.

Про це повідомляє Politico.

Міністерство юстиції Китаю заборонило своїм компаніям надавати інформацію посадовцям ЄС, які перевіряють факти прихованого субсидіювання задля захисту єдиного європейського ринку. Це фінансова допомога або пільги від уряду Китаю, які дозволяють місцевим компаніям занижувати витрати й отримувати нечесну перевагу на ринку ЄС.

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Європейська комісія, серед іншого, перевіряє діяльність JD.com – китайського гіганта електронної комерції, який намагається придбати німецьку Ceconomy, материнську компанію роздрібного продавця споживчої електроніки MediaMarkt. Вартість угоди становить 2 мільярди євро.

Пекін тисне на Брюссель у розпал відновлених торговельних переговорів. Зараз тривають дискусії про те, як зменшити дефіцит торгівлі товарами, через який ЄС щодня втрачає 1 мільярд євро у торгівлі з Китаєм.

У вересні Єврокомісія проведе відеоконференцію з Міністерством торгівлі Китаю, щоб підготувати візит єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича до Пекіна на початку жовтня. Після цього Єврокомісія проінформує лідерів країн ЄС. Зустріч лідерів країн ЄС стане вирішальною, адже вони визначать, чи продовжувати діалог з Пекіном, чи жорсткіше захищати торговельні інтереси євроблоку.

“Китай послідовно виступає проти зловживання ЄС односторонніми інструментами, такими як Регламент про іноземні субсидії (FSR), для придушення китайських компаній”, – заявив журналістам речник Міністерства торгівлі Китаю.

Зазначається, що Китай уважно стежитиме за діями ЄС та “вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту національної безпеки та законних прав та інтересів підприємств”.

Єврокомісія наполягає, що Регламент про іноземні субсидії не дискримінує компанії за країною походження.

За словами речника ЄК Рікардо Кардосо, Регламент повністю відповідає правилам Світової організації торгівлі, оскільки застосовується до всіх компаній незалежно від їхньої країни, а його мета – забезпечити рівні умови для кожного, хто працює в ЄС, включно з китайським бізнесом.

У Пекіні натомість вважають, що Брюссель вимагає забагато інформації в межах розслідування щодо можливої нечесної держпідтримки угоди JD.com з боку Китаю.