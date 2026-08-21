Корецький прокоментував розслідування «Форест Гамп»: Кабмін рекомендував прискорити продаж «Сенс Банку»

Голова уряду Сергій Корецький прокоментував розслідування НАБУ про ймовірне використання державного «Сенс Банку» в схемі внесення нелегально здобутих коштів як застави за колишнього міністра й ексвіцепрем'єра НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка. Під час години запитань до уряду він сказав, що Кабмін миттєво відреагував на викладені антикорупційними органами факти.

У межах своїх повноважень уряд відсторонив голову наглядової ради «Сенс Банку» і рекомендував відсторонити голову правління. За словами Корецького, є обґрунтовані претензії до керівниці фінансового моніторингу цього банку.

Кабмін дав чітку інструкцію, аби причетних осіб притягнули до відповідальності. Також він дав вказівку міністерству фінансів прискорити продаж «Сенс Банку». До цього моменту Мінфін і НБУ мають вирішити накопичені проблеми.

Контекст

За даними НАБУ, голова правління і голова наглядової ради «Сенс Банку» Олексій Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за ексміністра Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі». Частину коштів проводили через «Сенс Банк» – колишній російський «Альфа-Банк», що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну.