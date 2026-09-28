Польща підняла військову авіацію через російську атаку на захід України

Польща підняла у повітря військову авіацію через російську атаку на західні області України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
"У зв’язку з ударами Російської Федерації по території західної України із застосуванням засобів повітряного нападу в польському повітряному просторі діє військова авіація", – йдеться у повідомленні.
Польське командування задіяло необхідні сили та засоби. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.
Урядовий центр безпеки Польщі розіслав жителям Люблінського воєводства попередження через російську повітряну атаку на територію України.
- Раніше повідомлялося, що 28 вересня російський дрон впав неподалік українсько-польського кордону, поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області.