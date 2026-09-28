Польща підняла військову авіацію через російську атаку на захід України

У Люблінському воєводстві жителям також розіслали попередження про повітряну атаку.

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Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р

Польща підняла у повітря військову авіацію через російську атаку на західні області України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У зв’язку з ударами Російської Федерації по території західної України із застосуванням засобів повітряного нападу в польському повітряному просторі діє військова авіація", – йдеться у повідомленні.

Польське командування задіяло необхідні сили та засоби. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.

Урядовий центр безпеки Польщі розіслав жителям Люблінського воєводства попередження через російську повітряну атаку на територію України.