Компанія, якою володіють росіяни, роками постачала програмне забезпечення європейським правоохоронцям

Американська фірма Oxygen Forensics, яку американський Мінюст звинуватив приховуванні своїх зв’язків з РФ, продавала свої послуги європейським правоохоронним органам. Компанія розробляє та продає правоохоронним органам програмне забезпечення, здатне витягувати та аналізувати інформацію зі смартфонів і комп'ютерів.

Про це повідомляє Politico.eu.

Згідно з документами, проаналізованими Politico, угорська поліція підписала з Oxygen Forensics у грудні 2024 року на суму 10,14 мільйона угорських форинтів (27 000 євро), який діяв до грудня 2025 року.

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Генеральна прокуратура італійського міста Сассарі вказала Oxygen Forensics серед визнаних систем, які судова поліція може використовувати для вилучення та аналізу даних з мобільних пристроїв.

В Іспанії поліція використовувала ПЗ Oxygen Forensics для цифрового аналізу WhatsApp на смартфонах Android та Apple.

Правоохоронні органи Румунії та Латвії також придбали програмне забезпечення Oxygen Forensics у вересні 2026 року. Раніше продукти Oxygen придбали національні поліцейські агентства по всій Європі, включаючи Німеччину, Іспанію, Італію та Польщу,.

Компанія з російським корінням також була залучена до проєкту EVIDENCE (Європейська система обміну інформаційними даними для судів та доказів), який отримав понад 1,9 мільйона євро фінансування ЄС у період з 2014 по 2016 рік. З Oxygen Forensics проводилися консультації щодо того, як Європа може краще обробляти та обмінюватися цифровими доказами кримінальних справ. Це дозволило компанії потрапити до ширшої мережі, яка включала поліцейське агентство ЄС Європол, агентство судової співпраці Євроюст та підрозділ цифрової криміналістики Європейського управління з боротьби з шахрайством.

Ще один проєкт ЄС за участі Oxygen Forensics – INSPECTr, – фінансувала в рамках програми Євросоюзу «Горизонт 2020». Прєкт мав на меті допомогти правоохоронцям ЄС збирати та паналізувати цифрові докази, зібрані за допомогою різних інструментів. На своєму власному нині неактивному вебсайті Oxygen Forensics вказувала Європейську Комісію як клієнта.

Минулого тижня у США затримали керівника Oxygen Forensics, громадянина США Лі Райбера. Співзасновника й технічного директора компанії, росіянина Олега Давидова, затримали у лондонському аеропорту Гітроу перед вильотом до Стамбула.

За версією американської прокуратури, компанія приховувала від держорганів США, що нею володіють і керують росіяни, а її програми розробляють в Росії. П'ять росіян, які є власниками Oxygen Forensics, також контролювали російську дочірню компанію MKO Systems, яка продавала ту саму базову технологію ФСБ та МВС Росії.

Міністерство юстиції США зазначило, що Oxygen Forensics контактувала з Міністерством оборони США та кількома підрозділами Міністерства внутрішньої безпеки, включаючи Секретну службу, її навчальний інститут цифрової криміналістики, Службу розслідувань у сфері внутрішньої безпеки та внутрішній наглядовий орган відомства.

Наталія Крапіва, старший юрисконсульт групи з цифрових прав Access Now, сказала Politico, що організації громадянського суспільства роками попереджали європейські органи про зв'язки Oxygen Forensics з росіянами.

«Якщо для роботи з базою даних кримінальних доказів Комісії ЄС справді використовувалося програмне забезпечення російського виробництва, розроблене для ФСБ та Слідчого комітету, це створює серйозну ймовірність компрометації конфіденційної інформації та доступу до неї російської влади, – зазначила вона. – Ми закликаємо ЄС та кожен уряд, який використовує ці інструменти, призупинити їхню дію та ретельно розслідувати, як російська компанія провела десятиліття в західних правоохоронних органах».