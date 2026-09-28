Сибіга: кожна атака Росії, що залишається без відповіді, лише заохочує наступну

Голова МЗС закликав ЮНЕСКО позбавити Росію права голосу та права бути обраною до будь-яких керівних чи робочих органів.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на російський удар по будівлі Національної академії наук України в Києві.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Серед білого дня Росія вдарила по будівлі НАНУ в самому серці Києва. На жаль, є повідомлення про загиблих і поранених. Цинізму Росії немає меж. Наукова установа, у якій під час робочого дня перебувало багато людей, стала черговою мішенню російського терору”, – зазначив міністр.

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Сибіга наголосив, що Росія свідомо розширює межі того, що, на її думку, світ готовий терпіти.

"Кожен напад, який залишається без рішучої відповіді, лише заохочує наступний", - зазначив дипломат.

Сибіга також заявив, що західні партнери України мають можливості змінити цей розрахунок. Україні терміново потрібні додаткові ракети-перехоплювачі, жорсткіші санкції, щоб позбавити Росію ресурсів для війни, та сильніший тиск на всіх, хто допомагає Москві підтримувати війну.

"Росія має зрозуміти: кожен удар матиме наслідки. Ціна нападів на цивільних людей України повинна стати нестерпною для агресора”, – наголосив Сибіга.

Він також закликав ЮНЕСКО позбавити Росію права голосу та права бути обраною до будь-яких керівних чи робочих органів.