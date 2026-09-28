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У Стамбулі сьогодні судитимуть коміка Деніза Гьокташа за “образу” Ердогана

Гьокташа також звинувачують у розпалюванні суспільної ненависті та ворожнечі (через жарти про іслам), а також у вихвалянні злочинності й злочинців.

У Стамбулі сьогодні судитимуть коміка Деніза Гьокташа за “образу” Ердогана
Стендап-комік Деніз Гьокташ
Фото: скриншот відео

У Стамбулі перед судом сьогодні постане комік Деніз Гьокташ, якого звинувачують в образі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час виступу у червні.

Про це повідомляє DW.

32-річного Гьокташа заарештували 3 липня – через тиждень після публікації відео свого шоу на YouTube, яке переглянули майже 9 мільйонів разів.

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Зранку біля будівлі суду зібралися 50 протестувальників, на засіданні очікують журналістів, прихильників та колег-коміків зі стамбульського клубу TuzBiber.

Також планується участь спостерігачів з посольства Нідерландів та консульства США.

Туреччина, член НАТО та претендент на вступ до ЄС, регулярно судить людей за правопорушення, пов’язаними з нібито “образами” її давнього лідера Ердогана.

Гьокташу, який перебуває під вартою з липня, висунуто низку звинувачень, пов’язаних із контентом його шоу "Мертве море" (Dead Sea). У неділю він згадав про майбутнє судове засідання в одному зі своїх іронічних дописів у соцмережах, опублікованих із камери.

“Через 88 днів на мене вперше одягнуть кайданки, і я почую автомобільний гудок. За кайдананками я точно не сумував, а от чи скучив я за автомобільним гудком – побачимо”, – зазначив він.

Чоловіка звинувачують в образі Ердогана, розпалюванні суспільної ненависті та ворожнечі (через жарти про іслам), а також у вихвалянні злочинності й злочинців. Це додаткове обвинувачення, висунуте прокурорами у зв’язку із жартом про організоване злочинне угруповання “Далтони”.

Оскільки турецькі судді можуть призначати покарання у вигляді позбавлення волі за кількома пунктами обвинувачення послідовно, а не одночасно, теоретично Гьокташу загрожує ув’язнення на кілька років.

  • Цей судовий процес є черговим етапом посилення репресій проти осіб, яких вважають критиками поміркованого ісламістського уряду Туреччини. Серед тих, хто зіткнувся із затриманням або судовим переслідуванням, – сотні політиків, митців, музикантів, журналістів та ЛГБТК-активістів.
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