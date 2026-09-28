Хусити повідомили про загибель 7 людей після ударів Саудівської Аравії по ринку у Таїзі

Наразі Таїз перебуває під контролем урядових військ Ємену, проте місто тривалий час є в облозі бойовиків-хуситів.

Єменські повстанці-хусити звинуватили військово-повітряні сили Саудівської Аравії в завданні удару по торговельній зоні біля центрального ринку міста Таїз.

Про це повідомляє DW.

Хусити, яких підтримує Іран, заявили, що внаслідок атаки загинуло щонайменше семеро людей, а десятки отримали поранення.

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Телеканал угруповання “Аль-Масіра” (Al-Masirah) показав кадри, на яких видно густі клуби диму та зруйнований склад із продуктами в картонних коробках. Посилаючись на підконтрольне хуситам міністерство охорони здоров’я, телеканал також повідомив, що серед поранених є діти.

Наразі Таїз перебуває під контролем урядових військ Ємену, проте місто тривалий час є в облозі бойовиків-хуситів і залишається одним із головних фронтів громадянської війни в країні. Таїз розташований на південному заході країни.

Міністерство охорони здоров’я хуситів звинуватило ВПС Саудівської Аравії у скоєнні “жахливого злочину”, заявивши, що вони цілеспрямовано та навмисно завдавали ударів по цивільних об’єктах у Таїзі.

Військовий речник хуситів Ях’я Сар звинуватив Саудівську Аравію в завданні двох авіаударів по ринку, додавши, що кров було пролито “несправедливо й агресивно”.

Угруповання пообіцяло вжити заходів у відповідь.

Видання зазначає, що незалежно підтвердити заяви хуситів наразі неможливо.

У відповідь на повідомлення хуситів війська, що підтримують міжнародно визнаний уряд Ємену, підтвердили, що їхня авіація завдала удар по складу та транспортних засобах хуситів у цьому районі.