У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСвіт

Хусити повідомили про загибель 7 людей після ударів Саудівської Аравії по ринку у Таїзі

Наразі Таїз перебуває під контролем урядових військ Ємену, проте місто тривалий час є в облозі бойовиків-хуситів.

Хусити повідомили про загибель 7 людей після ударів Саудівської Аравії по ринку у Таїзі
Скріншот з відео хуситів
Фото: EPA/UPG

Єменські повстанці-хусити звинуватили військово-повітряні сили Саудівської Аравії в завданні удару по торговельній зоні біля центрального ринку міста Таїз. 

Про це повідомляє DW.

Хусити, яких підтримує Іран, заявили, що внаслідок атаки загинуло щонайменше семеро людей, а десятки отримали поранення.

Реклама

Телеканал угруповання “Аль-Масіра” (Al-Masirah) показав кадри, на яких видно густі клуби диму та зруйнований склад із продуктами в картонних коробках. Посилаючись на підконтрольне хуситам міністерство охорони здоров’я, телеканал також повідомив, що серед поранених є діти.

Наразі Таїз перебуває під контролем урядових військ Ємену, проте місто тривалий час є в облозі бойовиків-хуситів і залишається одним із головних фронтів громадянської війни в країні. Таїз розташований на південному заході країни.

Міністерство охорони здоров’я хуситів звинуватило ВПС Саудівської Аравії у скоєнні “жахливого злочину”, заявивши, що вони цілеспрямовано та навмисно завдавали ударів по цивільних об’єктах у Таїзі.

Військовий речник хуситів Ях’я Сар звинуватив Саудівську Аравію в завданні двох авіаударів по ринку, додавши, що кров було пролито “несправедливо й агресивно”. 

Угруповання пообіцяло вжити заходів у відповідь.

Видання зазначає, що незалежно підтвердити заяви хуситів наразі неможливо.

У відповідь на повідомлення хуситів війська, що підтримують міжнародно визнаний уряд Ємену, підтвердили, що їхня авіація завдала удар по складу та транспортних засобах хуситів у цьому районі.

  • Ескалація бойових дій відбувається на тлі зриву крихкого перемир’я між урядовими військами Ємену та повстанцями-хуситами, що сталося кілька місяців тому, а також на тлі нової напруженості в регіоні, спричиненої конфліктом за участю Ірану.
  • Голова Президентської керівної ради Ємену Рашад аль-Алімі раніше закликав до загальної мобілізації у країні. Метою мобілізації є “відновлення державних інституцій і поширення суверенітету на всю територію країни”, зокрема й на столицю Ємену – Сану, яка перебуває під контролем хуситів із 2014 року.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies