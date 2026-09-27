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Прем'єр Фінляндії: ЄС має бути готовим до перемовин, якщо Путін і РФ дійсно готові обговорювати мир

Але наразі жодних ознак таких дій з боку Росії немає.

Прем'єр Фінляндії: ЄС має бути готовим до перемовин, якщо Путін і РФ дійсно готові обговорювати мир
Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо
Фото: EPA/UPG

Євросоюз має бути готовим до переговорного процесу, якщо Володимир Путін і Росія дійсно виявлять бажання обговорювати мир. 

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи можливе запрошення президента РФ на саміт G20, цитує ERR.

Водночас фінський прем'єр підкреслив, що наразі жодних ознак таких дій з боку Росії немає, адже вона продовжує вбивати людей в Україні. Орпо зауважив, що російська агресія лише об'єднала Європу, а всі потенційні загрози передбачалися від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами глави уряду Фінляндії, будь-які спроби Росії чинити гібридний тиск чи влаштовувати провокації не зможуть послабити єдність європейських країн або їхню рішучість підтримувати Україну, а лише досягають протилежного ефекту.

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